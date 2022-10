Straf voor PSV na wangedrag van fans in Londen

PSV heeft straf gekregen voor het gedrag van supporters rondom de wedstrijd tegen Arsenal in Londen. Er mogen na vernielingen aan het stadion van Arsenal onder meer geen uitsupporters mee naar de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in Noorwegen volgende week. Dat meldt de UEFA.

De Eindhovense club krijgt daar bovenop 40.000 euro boete. Bovendien heeft PSV een maand de tijd om afspraken met Arsenal te maken om de schade aan het stadion te vergoeden.

De officiele lezing van de UEFA is dat de maatregelen een vergelding zijn voor het gooien van objecten door PSV-fans, voor ongeregeldheden in het publiek en voor het veroorzaken van schade in het stadion.

LEES OOK:

Strijdend PSV gaat nipt onderuit tegen Arsenal

Ruud van Nistelrooij hoopt op wonder in Europa League