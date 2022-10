Straf voor PSV na wangedrag van supporters in Londen

PSV heeft straf gekregen voor de vernielingen van supporters aan het stadion van Arsenal in Londen rond de wedstrijd in de UEFA Europa League. Er mogen geen PSV-supporters mee naar de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in Noorwegen volgende week. Dat meldt de UEFA. De Eindhovense club krijgt daar bovenop 40.000 euro boete.

Ron Vorstermans Geschreven door