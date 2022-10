Buurt schrikt van vondst explosieven: 'Het komt zo steeds dichterbij'

De vondst van een aantal explosieven woensdag in de Nazarethstraat in Eindhoven heeft veel losgemaakt in de wijk. Ook donderdag is het nog het gesprek van de dag. "Je denkt dat je in een nette buurt woont, maar het komt zo steeds dichterbij."

De eigenaar van de garagebox ontdekte de explosieven woensdagavond zelf in een paar tassen, toen hij de garage aan het opruimen was. De garage was lange tijd van een bewoner uit de wijk, maar hij verkocht die een half jaar geleden. De nieuwe eigenaar heeft meerdere garageboxen in de buurt die hij verhuurt, maar hij wil niet veel kwijt: "Ik ben geschrokken, maar de politie doet onderzoek. Ik moet nu gaan."

"We zijn allemaal goed weggekomen."

De bewoners werden woensdagavond opgeschrikt door meerdere politieauto's en brandweerwagens in de straat. In een garagebox op een plein tussen de huizen bleken pakketjes met explosieven te liggen, die klaar waren om ontstoken te worden. "Ik kwam pas laat thuis en kon er niet door, omdat er een afzetlint voor hing. Toen ik hoorde wat er aan de hand was, schrok ik", zegt een van de bewoners. "Heel akelig." Een ander vertelt dat haar garagebox aan de bewuste garage grenst. "Ik weet niet wat zo’n explosief kan aanrichten, maar we zijn allemaal goed weggekomen."

"Ik dacht: ik pak m’n spullen en verhuis."

Sommige bewoners vinden dat het zaakje stinkt. “Als je een garage verhuurt is die toch leeg of staan er spullen van anderen in? Ik dacht meteen: die probeert zichzelf vrij te pleiten.” De bewoners voelen zich steeds minder veilig in hun wijk. "Wij wonen hier 55 jaar, maar Vlokhoven is niet meer wat het geweest is." Volgens de vrouw wordt er veel onderverhuurd en hangen er regelmatig grote groepen jongeren rond. Ook de eigenares van de naastliggende garage vindt dat haar wijk verloedert. "Vorig jaar zijn er in een garagebox een blok verderop negen mensen opgepakt, omdat ze een aanslag aan het voorbereiden waren. Nu dit weer. Ik dacht: ik pak m’n spullen en verhuis." LEES OOK: Pakketten met explosieve stoffen gevonden in woonwijk, straat afgezet

