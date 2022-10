Man raapt handgranaat op bij coffeeshop en stopt hem in zijn tas

Een man heeft donderdagochtend een handgranaat opgeraapt, die 's nachts door een onbekende bij coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg was neergelegd. De man stopte die in zijn tas en liep daarmee naar een parkeerplaats aan de Jan Heijnsstraat. Agenten hielden hem daar aan en namen zijn tas in beslag.

De politie legde de tas op een veilige plek op de parkeerplaats. De omgeving werd afgezet zodat er niemand bij het explosief kon komen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd ingeschakeld en heeft de handgranaat meegenomen voor verder onderzoek.

De man die de granaat had opgeraapt, is verhoord. Hij zou volgens de politie niet hebben beseft hoe gevaarlijk het is om een mogelijk explosief zomaar op te rapen.

Hij verklaarde hij dat hij de granaat in zijn tas had gestopt om bij de politie in te leveren, maar dat het achteraf gezien slimmer was geweest om te politie te bellen. De man heeft volgens de politie niets te maken met het neerleggen van de granaat voor de coffeeshop, dus hij is weer vrijgelaten.

Getuigen gezocht

De handgranaat was 's nachts voor de coffeeshop neergelegd. Op camerabeelden is te zien dat een andere man deze daar neerlegde. De politie is nog op zoek naar deze man.

De man droeg een zwarte jas met een capuchon, een donkere joggingsbroek, zwarte schoenen en blauwe handschoenen. Mensen die meer weten, kunnen de politie bellen. Coffeeshop Caza werd op 13 maart nog beschoten door onbekenden.

De handgranaat werd donderdagochtend gevonden: