112-nieuws: auto crasht op afrit A58 • fietser aangereden in Breda

04.51

Een fietser is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Lunetstraat in Breda. Het slachtoffer kwam in botsing met een taxibusje. In verband met de hulpverlening en het onderzoek is de straat voorlopig afgesloten.

LEES OOK: Fietser ernstig gewond na botsing met taxibusje in Breda