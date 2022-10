Man die werd neergeschoten bij huis in Eindhoven is buiten levensgevaar

De 32-jarige Eindhovenaar die vrijdagnacht werd neergeschoten bij een huis aan het Titanpad in Eindhoven is buiten levensgevaar. Dat laat een woordvoerster van de politie zondagmiddag weten. De toestand van de man was zaterdag nog 'zeer kritiek'.

Het slachtoffer was op bezoek in het huis waar hij rond kwart over vijf werd beschoten. Het slachtoffer werd met meerdere schotwonden naar een ziekenhuis gebracht. 'Ons onderzoek stopt niet'

De daders gingen ervandoor, maar rond kwart over zes zaterdagochtend kon de politie twee verdachten op de President Steynstraat in Eindhoven aanhouden. Het gaat om een 26 -jarige man uit Eindhoven en een 23-jarige man uit Veldhoven. Zij zijn naar een politiebureau gebracht. "Maar hierbij stopt ons onderzoek niet", benadrukte de politiewoordvoerster zaterdag al. De politie hoopt dat mensen die iets verdachts hebben gezien zich zullen melden. Doorzoeking

Rond het huis waar de twee verdachten werden aangehouden, werd de straat afgezet. "Agenten, die extra zware kogelwerende vesten droegen, waren 's ochtends bezig met een doorzoeking in dit huis", liet een 112-correspondent zaterdagochtend weten. "In een steegje naast het hoekhuis lag iets dat leek op kleding. Hierbij stond een pylon." Een auto die voor dit huis was geparkeerd, werd in beslag genomen. LEES OOK: Man neergeschoten bij huis Eindhoven, situatie slachtoffer is zeer kritiek

