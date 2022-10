112-nieuws: gewonde bij ongeluk A59 • ongeval op A2 bij Maarheeze

13.38

Er is een scooter in het water beland in Tilburg. De hulpdiensten werden gealarmeerd voor de scooter die in het water lag langs het Havenpad. Omdat het niet duidelijk was of er ook een bestuurder te water was geraakt, werden ook ambulance en brandweer opgeroepen. Maar het bleek uiteindelijk alleen om de scooter te gaan. De brandweer heeft de scooter uit het water gevist.

Er zijn twee mensen aangehouden in verband met de vernieling.