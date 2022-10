Steeds meer verkeersongelukken: dit zijn de heftigste tot nu toe

Het aantal verkeersongelukken is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Nergens in Nederland liep het aantal verkeersongelukken vorig jaar zo hard op als in onze provincie. En ook dit jaar draait de teller alweer hard. Met nog twee maanden voor de boeg in dit kalenderjaar, is het aantal dodelijke ongelukken al talrijk. Dat terwijl de provincie als speerpunt heeft om het aantal ongelukken in Brabant terug te dringen, onder het motto 'Brabant gaat voor NUL'. Dat is voor dit jaar in ieder geval niet gelukt. De exacte cijfers over het hele jaar zijn nog niet compleet, maar een terugblik op het jaar levert nu al enorm veel treurig nieuws op. Deze ongelukken waren zo heftig, dat ze nog op ons netvlies staan gebrand.

Januari: Vader en dochter komen om bij ongeluk in Best

Op de Vleutstraat in Best rijdt in een flauwe bocht een auto tegen een boom, in januari van dit jaar. Een vader (51) en zijn dochter (18) overleven het ongeluk niet. De vader is op slag dood, de dochter overlijdt later in het ziekenhuis.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Maart: Twee kinderen dood bij botsing in Chaam

Een afschuwelijk ongeluk in Chaam in maart van dit jaar: Een vrouw met drie kinderen in de auto, raakte van de weg op de Oude Bredasebaan en botste tegen een boom. Twee kinderen kwamen bij de botsing om het leven, een baby en een kindje van vier. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog altijd onduidelijk, de auto reed op een nagenoeg rechte weg.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Mei: Voetganger doodgereden op de Besterdring

Een man die zijn hond aan het uitlaten was op de Besterdring in Tilburg, werd in mei van dit jaar aangereden door een auto. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De auto reed na de botsing door. Het ongeluk was voor de gemeente Tilburg aanleiding om de Besterdring vervroegd aan te pakken: de weg wordt een 30-kilometerzone.

Agenten nemen de situatie in ogenschouw (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).

Juni: Twee doden bij een motorongeluk bij Oeffelt

Een man (19) en een vrouw (19) overlijden bij een motorongeluk op de N264 en de kruising met de Urlingsestraat. Het tweetal kwam uit Cuijk en zat samen op de motor. Op de plek van het ongeluk worden de volgende dag foto's en bloemen gelegd door vrienden van het stel. Het ongeloof bij de nabestaanden is groot.

Steeds meer mensen komen samen (foto: René van Hoof).

Augustus: Twee doden bij ongeluk in Ledeacker

Twee jongens van 18 overlijden bij een ongeluk op de De Quayweg in Ledeacker. Er zaten in totaal vier mensen in de auto, de twee andere jongens, van 18 en 19 jaar, raakten zwaargewond. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken, maar het moet erg heftig zijn geweest: brokstukken van de auto lagen over de hele weg verspreid en een van de slachtoffers werd teruggevonden in een sloot.

Onderzoek op de plek van het ongeluk vrijdagmiddag (foto: Jan Peels).

September: Verkeersdrama met vier doden in Oud Gastel

Twee vrouwen en twee jonge kinderen komen om het leven bij een ongeluk in Oud Gastel. Twee auto's botsten daar op elkaar op de Blauwhekken. Een derde kind raakte bij het ongeluk gewond. In de andere auto zaten drie jonge mannen, zij raakten niet gewond.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.

Oktober: Hebe en Sanne verongelukken

Het noodlottige ongeval van Hebe en Sanne houdt Brabant in oktober in zijn greep. Het tienjarige meisje en haar begeleidster raken bij knooppunt Empel van de weg en belanden in het water. Niemand ziet het ongeluk gebeuren. Het duurt een paar dagen voordat de auto en de lichamen van de twee worden gevonden.

Steeds meer bloemen op herdenkingsplek voor Hebe en Sanne en de vlag hangt halfstok in Vught