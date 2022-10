Ook patiëntendossiers Reinier van Arkel buitgemaakt bij hack

Gegevens uit de dossiers van 184 cliënten van ggz-organisaties Reinier van Arkel en Ypse in Den Bosch zijn buitgemaakt bij de grote hack van zorgdossiers, eerder deze week. Dat bevestigt de zorginstelling op hun website. Alle cliënten die het betreft, zijn door de instelling geïnformeerd. Om wat voor gegevens het precies gaat, is niet bekend.

De diefstal van data gebeurde bij Carenzorgt, een cliëntenportaal. Daar maken zo'n negenduizend zorginstanties in Nederland gebruik van, om digitale medische dossiers en persoonsgegevens te delen. Nedap, de ontwikkelaar van dat programma, heeft aangifte gedaan van de hack en heeft het informatielek inmiddels gedicht, stelt Reinier van Arkel.

Mailtje

"Omdat de privacy van cliëntgegevens in het geding is, wat wij zeer betreuren, vinden wij het van het grootste belang de cliënten die het betreft hierover zo snel mogelijk te informeren", zo meldt Reinier van Arkel op hun website. Alle cliënten van wie de gegevens zijn gelekt, hebben daarover een paar dagen terug al een e-mail gekregen. Mensen die geen mailtje hebben gehad, kunnen er vanuit gaan dat hun persoonsgegevens niet gelekt zijn.

Landelijk maken er dus duizenden instanties gebruik van Carenzorgt. Eerder deze week werd al bekend dat ook bij zorginstelling Het Laar in Tilburg documenten met persoonsgegevens zijn gestolen. Om hoeveel gedupeerde cliënten het daar gaat, is niet bekend. In totaal maken er ongeveer 250.000 cliënten gebruik van Carenzorgt.

