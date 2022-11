Hassan (49) en zijn gezin van vier kinderen douchen nog één keer per week

Wasmiddel, benzine, vlees, wc-papier. Alles wordt rap duurder. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 49-jarige Hassan: “We doen in alles een stapje terug, we zijn heel zuinig. De verwarming gaat voorlopig niet aan, we gebruiken veel dekens. ”

Hassan woont in Tilburg samen met zijn vrouw en vier kinderen tussen de vier en tien jaar oud. Zijn oudste zoon is vandaag met hem op pad.

Is het lastig om financieel rond te komen?

"Ja, het is echt moeilijk, alles is duurder geworden. We hebben vier kinderen: twee meisjes en twee jongens. We leven van één inkomen, het was eerst makkelijker dan nu, dat merken we in alles. Kleding, boodschappen: alles is duurder. Maar mijn salaris gaat niet in dat tempo omhoog."

Wat doe je om te besparen?

"Ik ben met m’n oudste zoon op zoek naar een cadeautje. Dan gaan we niet naar de speelgoedwinkel maar naar de rommelmarkt. We doen in alles een stapje terug, we zijn heel zuinig. De verwarming gaat voorlopig niet aan, we gebruiken veel dekens. Mijn vrouw doucht geen twintig minuutjes maar vijf. Waar de kinderen normaal twee of drie keer per week douchten, doen we dat nu één keer per week. Ik en mijn vrouw roken niet en drinken niet, we geven echt geen extra geld uit, zodat we de kinderen groot kunnen brengen. We vechten voor hun toekomst."

Maak je je zorgen?

"Ja, als mijn salaris niet meestijgt maak ik me wel zorgen ja. Maar dat geldt voor iedereen denk ik, zelfs voor mensen met twee inkomens. Ik heb al vijftien jaar een vast contract dus ik ben met mijn salaris wel opgeklommen in die jaren, daarmee heb ik geluk. Toch is het moeilijk. Corona is net voorbij, nu de oorlog in Oekraïne en de gastarieven. Alles bij elkaar geeft het stress."

Ga je nog wel op vakantie?

"We gaan bijna niet, met vier kinderen is dat moeilijk. Onze ouders wonen in Marokko, we hebben geen familie hier. We willen eens in de twee of drie jaar gaan. Maar door corona ging dat al niet. Onze familie heeft onze jongste zoon van vier nog nooit gezien. We missen onze ouders en de familieliefde. Maar alleen de vliegtickets kosten al gauw 3500 euro. Dan nog zakgeld erbij. We wilden in mei gaan, maar als de situatie zo blijft, gaat ‘m dat niet worden."

Ga je wel eens uit eten?

"Nee, dat doen we nooit. Mijn vrouw heeft twee jaar universiteit gedaan in biologie en natuurkunde. Zij weet heel goed wat in het eten zit. We proberen veel biologisch te eten. Dan komen we qua boodschappen wel wat duurder uit maar we gaan minder naar de apotheek. Onze kinderen zijn bijna nooit ziek, dat komt echt door gezond eten."

We hebben geen snoep in huis en ook geen frisdrank. Kinderen drinken water en wij ook. En mijn vrouw maakt milkshakes met melk en fruit. Ze is heel goed bezig, alles wat op tafel komt, eten onze kinderen. En als ze niet willen, vindt ze wel een trucje: pureren, of een gezichtje op het bord maken. Willen ze geen broccoli eten, dan doet ze het in een milkshake met fruit, dan eten ze het wel."

Heb je nog een bespaartip?

"In de laatste week van de maand hadden we het altijd wat moeilijk. Maar we geven voortaan zo min mogelijk uit in de eerste week nadat ik mijn salaris krijg. Zodat we de laatste drie weken wat ruimer kunnen leven. We draaien het dus om, dat helpt ons."

