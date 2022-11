Jongste producent Niels maakt eerste musical: 'Heel vet dat het hem lukt'

Niels van Doormalen (24) uit Valkenswaard is de eerste Nederlander die in Londen is opgeleid tot musicalproducent. Vrijdag gaat zijn eerste eigen musicalvoorstelling in première in Den Bosch: Before After. Tien jaar geleden besliste hij dat musical zijn vak werd, nu is het zo ver: “Het is heel hard werken, maar we doen het gewoon. Net zoals een medewerker in het ziekenhuis ook zijn werk doet.”

Before After is een kleine musical met maar twee hoofdrolspelers: Desi van Doeveren en Coen Bril. De twee kenden Niels nog niet. “Maar nu wel”, lacht Desi hard: “Die zorgt er wel voor dat-ie bekend gaat worden. Hij is een piepjonge producent die net komt kijken en ik vind dat hij dat heel goed doet.” “Want het is niet niks”, vult Coen aan. Een musical maken is ingewikkeld, zegt hij: “Heel vet dat hem dit is gelukt. Dat je op zo’n jonge leeftijd al weet wat je wilt. Nu moeten wij het waar gaan maken en zorgen dat de zalen mooi vol zitten.”

De jonge producent is niet het type dat, nu het zo ver is, juichend op de banken staat. “Ik besef het wel, ja. Het is heel leuk”, glimlacht Van Doormalen. Dat mensen kaartjes kopen voor zijn voorstelling, interviews, een fotograaf in de coulissen, het brengt zijn hoofd niet op hol: “Het is leuk, maar uiteindelijk is ons doel om een voorstelling te maken.”

Lange dagen

In Theater De Schalm in Veldhoven krijgt de musical vorm. Het zijn lange dagen. Van Doormalen begint om negen uur ’s morgens en pas om één uur ’s nachts doet hij het licht uit. Het tijdschema dat hij de verslaggever een dag van tevoren doorstuurde, is helemaal veranderd. Eigenlijk zouden zijn acteurs in het decor bezig moeten zijn met een technische doorloop. Maar de muzikaal leider wilde en kreeg extra repetitietijd. Dus staan Desi en Coen nu samen bij de piano te oefenen. De pauze wordt ingekort. Het brengt Van Doormalen niet uit balans. “Ik ken montageprocessen wel, het is niet voor het eerst dat ik een voorstelling maak.”

In Before After spelen Desi en Coen een stel dat uit elkaar is. Maar een van hen heeft geheugenverlies. Dan ontmoeten ze elkaar weer en kan de relatie dus opnieuw beginnen. Of toch niet? De voorstelling ontstond in coronatijd en is alleen maar online te zien geweest. Niels brengt het stuk voor het eerst op het toneel.

Geen prinses

Het verhaal moet herkenbaar zijn, vindt hij: “Ik vind het belangrijk dat verhalen die ik vertel, gaan over mensen zoals jij en ik. Dus geen fantasy-figuur, of een prinses. Nee: mensen die je ook op straat tegenkomt.” Ook werkt hij niet met de van spektakelmusicals bekende duizelingwekkende decorwisselingen: “Ik wil de kracht van de verbeelding aanspreken. Dus als we in een café zijn, zul je hier geen café op het toneel zien. Ik wil de mensen meenemen in een mooi verhaal en ze aan het denken zetten. Dat is de kracht van theater, dat is wat ik wil doen.”

Nu Before After de theaters ingaat, kan Van Doormalen zich richten op het volgende avontuur: een voorstelling in de traditie van wat hij noemt 'de moeder van de Nederlandse musical': Annie M. G. Schmidt.

Before After gaat vrijdag in première in Den Bosch.

