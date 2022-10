K3 is Brabantser dan ooit: Diede uit Someren vervangt zwangere Hanne

Ze was de gedoodverfde favoriet tijdens K2 Zoekt K3, maar eindigde op de vierde plek: Diede van den Heuvel (22). Toch staat de Somerense vanaf dit weekend op het podium met haar tijdelijke collega’s Marthe en Julia van K3. “Het is voor mij een droom die uitkomt!”

Diede valt in voor het zwangere K3’tje Hanne, die volgende maand is uitgerekend van haar eerste kindje. Met Diede erbij is K3 in één klap Brabantser dan ooit.

In de maanden na de zoektocht naar de nieuwe 'K' richtte de Somerense zich op haar eigen zangcarrière, maar 'ik heb er nooit rekening mee gehouden dat deze kans voorbij zou komen'. “Toen ze vanuit Studio 100 belden met de vraag of ik Hanne tijdelijk wilde vervangen, heb ik direct ja gezegd.”

Lang geheim

Studio 100, het 'moederbedrijf' van K3, hield maandenlang geheim wat er met K3 zou gebeuren in verband met de zwangerschap van Hanne. Lange tijd was het de vraag of de geplande concertreeks in Nederland wel door kon gaan.

De keuze voor Diede als invalster is geen onverwachte. Samen met Julia schopte ze het tot de grote finale van K2 Zoekt K3. “Er was toen echt geen sprake van strijd en we gunden elkaar alles”, zo vertelt Julia. “Ik vind het geweldig dat Diede er nu toch weer even bij is.”

De afgelopen weken was de Somerens al stiekem mee op tournee en heeft ze achter de schermen druk gerepeteerd. “Opnieuw hebben we kunnen zien waarom Diede het tot zover in de finale van K2 Zoekt K3 heeft geschopt”, zo laat K3-lid Marthe weten. “Ze is een grote aanwinst.”

Concertreeks gaat door

Voor het eerst in het 24-jarige bestaan van K3 wordt de formatie tijdens een lopende toer aangepast. In Groningen staat K3 dit weekend voor het eerst met Diede op het podium.

Volgende week staan Diede en Julia met Marthe op Brabantse bodem in de Mainstage Brabanthallen in Den Bosch. Volgende maand treedt K3 ook nog op in het Chassé Theater in Breda.

Wat de tijdelijke aanstelling van Diede voor de verdere toekomst betekent, laat Studio 100 in het midden. In ieder geval zal de Somerense de honneurs waarnemen voor de resterende concerten in Nederland en als vervanger aanblijven tot het einde van het zwangerschapsverlof van Hanne.

