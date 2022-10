'Kassamonster' slaat zeker achttien keer toe in Tilburg-West

Wachten op privacy instellingen... Een beeld van de schade die door de inbreker is veroorzaakt (foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige 1/2 Bureau Brabant besteedt maandag onder meer aandacht aan een man die minstens achttien keer een kassa heeft gestolen in Tilburg-West. Dit gebeurde tussen juni en eind vorige maand.

Een serie-inbreker is van juni tot en met medio vorige maand actief geweest in horecazaken en een supermarkt in Tilburg-West. De man was snel tevreden: hij had het enkel gemunt op de kassa. In deze periode hebben gedupeerden liefst achttienmaal aangifte gedaan. Groot zal de totale buit niet zijn, want in een kassalade ligt vaak maar weinig wisselgeld, zo meldt een woordvoerder van de politie maandagavond in Bureau Brabant.