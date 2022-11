Waarschuwen tegen internetfraude levert Cyber Ambassadeurs Breda prijs op

De Cyber Ambassadeurs Breda hebben de Hein Roethofprijs 2022 gewonnen. In dit project informeren vrijwilligers hun buurtgenoten over de risico’s van cybercriminaliteit.

De Bredase winnaar kreeg maandag in Haarzuilens 20.000 euro en een klein kunstwerk uit handen van Franc Weerwind, de minister van Rechtsbescherming.

Het CCV reikt de prijs elke twee jaar uit aan een organisatie die op een verfrissende manier de sociale veiligheid verbetert. Ook Bubble Games was genomineerd. Met dit project worden in Eindhoven groepen die het niet met elkaar kunnen vinden, samengebracht met de technologie van Virtual Reality. Op deze manier kunnen ze zich in de ander verplaatsen, wat verhelderend kan werken.

Oplettende Bredase agent

Het was een oplettende politieman in Breda die het in de aangiftes was opgevallen hoe eenvoudig mensen slachtoffer worden van online-criminaliteit. Steeds meer criminaliteit verplaatst zich naar het internet. Door de grote anonimiteit en doordat appberichten, mails en nepwebsites een groot bereik bieden, worden steeds meer mensen online opgelicht.

Voor een belangrijk deel is het succes van cybercriminelen te wijten aan de onwetendheid van veel gebruikers van digitale apparaten. Als we de mensen meer kennis bijbrengen, dan kunnen we voorkomen dat er veel slachtoffers worden gemaakt, bedacht de politieman.

En hiermee werd de basis gelegd voor Cyber Ambassadeurs Breda. Met folders, informatieavonden en op andere manieren wordt geprobeerd de kans te verkleinen dat mensen slachtoffers worden van bijvoorbeeld fraude via berichtjes op Whatsapp.

De vrijwilligers die hierbij worden ingezet, volgen een opleiding die is samengesteld door de Avans Hogeschool, de politie en de gemeente.