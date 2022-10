Lieke Schuitmaker (46) nieuwe burgemeester van Alphen-Chaam

Lieke Schuitmaker wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam. De 46-jarige Schuitmaker is nu nog wethouder in de gemeente Drimmelen, maar de gemeenteraad van Alphen-Chaam droeg haar maandagavond voor als nieuwe burgemeester. Dat gebeurde uitgerekend op haar 46ste verjaardag.

Jan Brenninkmeijer is sinds begin dit jaar waarnemer in Alphen-Chaam, als opvolger van de naar het Gelderse Heumen vertrokken Joeri Minses.

Europese ervaring

Samen met haar man en twee kinderen woont Lieke Schuitmaker in Hooge Zwaluwe. Sinds november 2018 is zij wethouder en sinds mei de eerste locoburgemeester. Als wethouder is ze verantwoordelijk voor bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme. Zo werd ze in augustus nog gevraagd om plannen voor de toekomst van Nationaal Park De Biesbosch te maken. Voordat ze in Drimmelen aan de slag ging, werkte zij bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ze studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

In haar sollicitatiebrief maakte ze duidelijk wat ze wil en dat ze al een goed beeld van haar nieuw werkgebied heeft: "Ik wil een burgemeester zijn die tussen de inwoners staat, mensen betrekt om samen de dorpen mooier te maken, de schouders eronder te zetten. Een burgemeester die zich er voor inzet dat iedereen mee kan doen en er toe doet.”

"Ik wil met mensen praten, van ze leren, langs de lijn bij de sportclubs, bij de warme bakker in Alphen, de bibliotheek in Chaam, bij de seniorenbingo van de KBO of op het terras van het Smokkelaartje. Verbinden, samen kijken wat beter kan, en dat oppakken, waarbij iedereen een bijdrage levert."

LEES OOK: Extra strandjes moeten toeristen over de Biesbosch spreiden