112-nieuws: A2 dicht richting Eindhoven • ernstig ongeval in Oijen

17.30

De man naar wie de politie op zoek was na een schietpartij in Dommelen is maandagmiddag aangehouden. Het gaat om de ex van de vrouw die vorige week dinsdag in alle vroegte thuis onder vuur werd genomen. De verdachte is 60 jaar oud en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd in Eindhoven in de kraag gevat. Het slachtoffer raakte bij het conflict lichtgewond.

