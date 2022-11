Opnieuw vogelgriep bij pluimveebedrijf net over de Brabantse grens

Op een pluimveebedrijf in het Limburgse Ospel, net over de grens met Brabant, is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 94.000 hennen worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag. In oktober was het ook al raak bij een pluimveebedrijf in Ospel.

Ron Vorstermans Geschreven door