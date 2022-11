Kogelbrief verstuurd, vrouw afgeperst en brandstichting: dader cel in

Een 21-jarige man uit Veghel moet veertien maanden de cel in, omdat hij een kogelbrief stuurde aan een vrouw. Ook perste hij haar af, bedreigde hij haar ouders en stak hij een bedrijfswagen in brand. Tijdens zijn arrestatie was hij gewapend.

De man had het gemunt op de vrouw voor wie hij enkele maanden lang seksafspraken had gemaakt. Ook haar ouders moesten het ontgelden. In december vorig jaar deed hij een kogelbrief in de brievenbus van het ouderlijk huis van de vrouw. Hij dwong haar bovendien om 25.000 te betalen en bedreigde haar vader via WhatsApp.

Later die maand stak hij aan de Willem Barentszstraat in Veghel de bedrijfswagen van de vader in brand. Hierbij vatte ook een personenauto van een buurman vlam. Bij zijn aanhouding in Cuijk had de man een wapen en patronen op zak.

Verontrustende daden

De rechter vindt het verontrustend dat de dader alles op een betrekkelijk jonge leeftijd heeft gedaan en dat hij er zich amper iets bij kan voorstellen dat zijn slachtoffers er nog steeds onder lijden.

De Veghelnaar werd er ook van beschuldigd dat hij de vrouw tot prostitutie had gedwongen. Dit opgeteld bij de andere aantijgingen kwam het Openbaar Ministerie twee weken geleden tot een celeis van drie jaar.

De rechter legde een lagere straf op, onder meer omdat gedwongen prostitutie niet kon worden bewezen. Wel is duidelijk geworden dat de man een seksadvertentie voor de vrouw beheerde, afspraken voor haar met klanten maakte en het slachtoffer vergezelde naar seksafspraken.

De rechtbank van Den Bosch besloot dinsdag ook dat de man nog eens tien maanden de cel in moet als hij zich niet houdt aan bepaalde voorwaarden. Verder kreeg hij een contact- en gebiedsverbod. Hij mag drie jaar lang niet in een straal van vijf kilometer rond het huis komen van de vrouw en haar ouders in Veghel.