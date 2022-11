Kickbokser Nieky Holzken stopt met autobedrijf na klap uit onverwachte hoek

Een flinke dreun voor kickbokser Nieky Holzken. De Helmonder moet voor 1 januari stoppen met het verkopen van auto's aan huis. Holzken heeft daarvoor geen vergunning en krijgt deze ook niet van de gemeente Helmond. Inmiddels heeft 'The Natural' besloten de handdoek in de ring te gooien en helemaal te stoppen met zijn bedrijf. "Ik vind het schandalig."

De voormalig wereldkampioen startte begin september met zijn autobedrijf aan huis in de Azalealaan in Helmond. Hij verkocht daar tweedehands elektrische en hybride auto's. Dat deed hij in de twee autogarages die hij naast zijn huis heeft staan. Maar dat mag dus niet van de gemeente. Volgens de gemeente past het bedrijf van 'The Natural' niet in het bestemmingsplan.

Holzken is teleurgesteld in de gemeente. "Ik vind het schandalig. Hier wordt met twee maten gemeten. Naast mij zit een bedrijf met elektrische scooters. Dat mag dan wel?"