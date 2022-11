Justitie over oud-wethouder: 'Wheelen en dealen met gemeenschapsgeld'

Justitie heeft 120 uur taakstraf geëist tegen oud-wethouder Peter Tielemans van de gemeente Helmond. Hij wordt verdacht van verduistering, knevelarij en twee gevallen van corruptie. Tielemans werd in 2015 aangehouden nadat zijn politieke partij aangifte had gedaan van een geheime bankrekening. Justitie beschuldigt hem er van veel geld van die bankrekening in eigen zak te hebben gestoken.

De wethouder moest zeven jaar op een proces wachten. Met die lange wachttijd en de grote media-aandacht houdt de officier van justitie rekening door de strafeis te verlagen: een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden met een proeftijd van twee jaar. "Maar een celstraf van 6 maanden had niet misstaan."

"De regels gelden niet voor hem"

Volgens de officier van justitie heeft oud-wethouder Tielemans nog steeds geen inzicht in hoe verkeerd zijn handelen was. "De regels gelden niet voor hem. Het is wheelen en dealen met gemeenschapsgeld. Hij heeft flinke schade toegebracht aan de gemeente Helmond en de mensen met wie hij werkte." De officier beschuldigt de oud-wethouder van het verduisteren van ruim 140.000 euro van een campagnebankrekening van zijn politieke partij SDOH. Die deed aangifte nadat de bankrekening werd ontdekt. Er was geld opgenomen vanuit Brazilië, Spanje en Parijs. Tielemans werd in 2015 gearresteerd.

"Hoe kan het dat zo'n belangrijk document ineens opduikt, nadat uw huis al is doorzocht?"

Maar volgens Tielemans is er helemaal niets verduisterd. Hij komt op de proppen met een 'contract' tussen hemzelf en de inmiddels overleden penningmeester van de SDOH. Tielemans had namelijk veel geld aan zijn partij geleend, zo'n 57.000 euro. Afgesproken werd dat Tielemans geld mocht opnemen van de bankrekening om de schuld te 'vereffenen'. Tielemans vond het contract drie jaar na zijn arrestatie in een ordner in de bijkeuken. 'Volstrekt ongeloofwaardig', vindt de officier. "Hoe kan dat? Ineens, na drie jaar, bij toverslag, is daar dit document. Hoe kan zo'n belangrijk document, over 60.000 euro voorfinanciering, opduiken als het huis al is doorzocht?" Volgens SDOH-partijgenoten was de campagnebankrekening niet bekend bij de partij. “De mensen die dat zeggen, hebben boter op hun hoofd”, meent Tielemans. De bankrekening bestond volgens hem al in de jaren tachtig. Als jong raadslid ging Tielemans al langs bedrijven om donaties te vragen.

"Ik zeg niet dat dit een schoonheidsprijs verdient"