Marina kan weer gratis boodschappen weggeven met nieuw kastje aan de deur

Goed nieuws voor Marina Knipa uit Veldhoven en de mensen die gebruik maken van haar kastje met gratis boodschappen. Begin deze week werd het boodschappenkastje vernield maar woensdag is er een gloednieuw exemplaar neergezet bij de voordeur van Marina. Nadat ze haar verhaal vertelde aan Omroep Brabant, schonk een bedrijf haar een gloednieuwe kast.

"Ja, dat is echt te gek", vertelt Marina enthousiast. "Via jullie werd ik door het bedrijf CWS Workwear benaderd en die kwamen meteen een nieuwe kast brengen. Zo lief, ik was er helemaal stil van."

Het deelkastje is bedoeld voor minder bedeelden in Veldhoven die er gratis boodschappen uit kunnen halen. Maar tot haar schrik zag Marina dinsdag dat een van de deurtjes was vernield, waardoor de kast onbruikbaar was. Met crowdfunding hoopte ze 100 euro op te halen voor een nieuwe kast maar die actie is niet meer nodig.

"Er staat nu een mooie kast in de tuin, eentje die niet snel kapot gaat. Hij kan 's nachts op slot en past ook nog bij mijn blauwe voordeur", zegt Marina trots. Het bedrijf deed er ook nog een tegoedbon van honderd euro aan boodschappen bij. Elf andere eigenaars van een deelkastje in Veldhoven kunnen ook op een nieuwe kast van het bedrijf rekenen. Marina: "Ik ben enorm dankbaar en heb er echt geen woorden voor."

De eerder gestarte crowdfunding bracht 250 euro op. Dat geld gaat Marina nu voor boodschappen gebruiken om het kastje weer te vullen.

