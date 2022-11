Beloning van een kwart miljoen euro: 150 tips over de verdwijning van Germa

Bij de Peter R. de Vries Foundation zijn ruim honderdvijftig tips binnengekomen over de verdwijning van Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Dat heeft voorzitter Lex de Jager van de stichting gemeld. Anderhalve week geleden stond de teller op ongeveer honderd tips.

Voor de gouden tip naar haar vindplaats wordt tot 20 april volgend jaar 250.000 euro uitgeloofd. De stichting bekijkt alle tips en stuurt ze dan door naar het coldcaseteam van de politie. Volgens De Jager zitten er ook enkele 'interessante' tips bij.

De 19-jarige Van den Boom verdween in de nacht van 28 op 29 juli 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Haar ouders en jongere broer waren toen bij familie. Omdat er na haar verdwijning bloedsporen in het huis werden gevonden, ging de politie uit van een misdrijf.