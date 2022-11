Raadslid struikelt over regenboogzebrapad en stapt uit fractie GroenLinks

Een zebrapad in alle kleuren van de regenboog is aanleiding voor het Oosterhoutse raadslid Ümit Güler om uit de fractie van GroenLinks van Oosterhout te stappen. Güler wil de aanleg van een regenboogzebrapad niet steunen en vindt dat de partij daar zodanig fel op reageert, dat hij vertrekt. Hij gaat verder als zelfstandig raadslid.

Güler, nummer zes op de kieslijst van GroenLinks Oosterhout, wilde de aanleg van zo'n zebrapad vanuit zijn geloofsovertuiging niet steunen. Het raadslid zegt wel alle mensen te respecteren, ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. "Ik ken echt wel de standpunten van GroenLinks over homo-emancipatie en ben ook helemaal niet tegen deze mensen. Maar inclusiviteit betekent dat je ook rekening moet houden met mensen met een andere mening", reageert Güler.

GroenLinks Oosterhout wil het gemeentebestuur oproepen om een regenboogzebrapad aan te leggen. Zo'n zebrapad in de kleuren van de regenboogvlag is bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap.

Maar met zijn mening werd door de partij geen rekening gehouden, meent het raadslid. Hij mocht zijn mening over het zebrapad niet eens geven. "Mijn standpunt werd niet geaccepteerd. Er werd gezegd dat ik me maar ziek moest melden als er over het plan voor het zebrapad zou worden gestemd."

Volgens Güler reageerde GroenLinks 'zodanig fel' op het feit dat hij het zebrapad niet wilde steunen, dat hij zich niet langer vrij voelt om binnen de fractie zijn mening te uiten. "Dit is een onacceptabele situatie voor een gekozen raadslid." Güler gaat daarom als zelfstandig raadslid verder. "Ik zal me keihard blijven inzetten voor de mensen die op mij gestemd hebben."

GroenLinks laat weten donderdag nog met een reactie te komen.

