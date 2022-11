112-nieuws: bijzondere auto belandt in water • overval Veldhoven

05.09

Een bewoner van een huis aan de Helleberg in Veldhoven zou donderdagnacht overvallen zijn. Hij belde rond kwart over drie bebloed aan bij zijn buren en zei dat hij gevochten had. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent zou er sprake zijn geweest van een steekwond in de nek.

