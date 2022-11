112-nieuws: gewonden bij botsing • man valt van paard en raakt gewond

10.45

In de Lage Zegstraat in Roosendaal is vrijdagochtend een auto tegen een boom gebotst. Twee van de vijf inzittenden raakten lichtgewond. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de auto zaten nog drie personen. Die kwamen met de schrik vrij. Waardoor de auto van de weg is geraakt is niet bekend. Vermoedelijk is de bestuurder de controle over de auto verloren. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.