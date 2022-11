Vrouw (81) niet langer vast voor dood patiënte (78) in het JBZ

De 81-jarige vrouw uit Heusden die betrokken was bij de dood van een patiënte (78) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zit niet langer vast. Ze blijft wel verdachte in de zaak. Dat meldt de politie. De vrouw wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg.

Over de medische achtergrond van de 81-jarige vrouw of haar verblijfplaats doet de politie geen mededelingen. Wat de precieze aanleiding is geweest wordt nog verder onderzocht. Deze vrijdag vindt de sectie plaats op het lichaam van de overleden vrouw. 'Handgemeen'

Het voorval vond woensdagnacht plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Op een van de afdelingen overleed een 78-jarige vrouw. Dat gebeurde na een 'handgemeen' met een vrouw van 81. Het slachtoffer lag in haar bed toen de andere patiënte haar kamer inkwam. Het slachtoffer viel na een ruzie op de grond en overleed. De oudste van de twee vrouwen, die uit de gemeente Heusden komt, werd na het voorval aangehouden. Voor zover bekend was het de politie nog niet gelukt om met de 81-jarige vrouw te spreken. Ook staat ze vanwege haar gezondheidssituatie onder medisch toezicht.