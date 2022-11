Geen stalvergunningen meer, maar provincie wil toch dat boeren ze aanvragen

De provincie gaat stoppen met het uitdelen van vergunningen voor boeren die hun stal aan willen passen om minder stikstof uit te stoten. Elies Lemkes, gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur, raadt boeren echter alsnog aan tijdig een vergunning voor de ‘schonere’ stal aan te vragen. "Het is belangrijk dat ze laten zien dat ze die vergunningaanvraag op tijd doen, voor 1 april 2023."

Nieuwe aanvragen van melkveehouders worden niet meer in behandeling genomen, zo maakte het provinciebestuur vrijdagmorgen bekend. “Maar we stoppen er alleen tijdelijk mee”, benadrukt Lemkes in gesprek met Omroep Brabant.

“Wij willen eerst een brief van de minister ontvangen voor toestemmingsverlening voor dit type stallen. We vinden het belangrijk om daar zekerheid over te hebben, en die ook boeren te kunnen bieden. Wij willen vergunningen verlenen die stand houden.”

‘Vertrouwen in halen datum’

Brabant voerde lange tijd een eigen beleid als het gaat om het beperken van stikstofuitstoot: boeren die hun stal wilden aanpassen, bijvoorbeeld met een emissiearme vloer, kregen hiervoor tot 2024 de kans, en moeten daarvoor een vergunning aanvragen.

“Het blijft mogelijk om vergunningen aan te vragen. We moeten enkel de uitgifte opschorten. Maar het is wel belangrijk dat boeren laten zien dat ze die vergunningaanvraag tijdig willen doen. Daarom raden we boeren aan alsnog de vergunning aan te vragen voor april 2023, de deadline die nu staat.”

Lemkes zegt vast te houden aan die datum. “Dat staat zo in de routekaart die we destijds gemaakt hebben. We hebben er ook alle vertrouwen in dat we tijdig te horen krijgen waaraan de vergunningen moeten voldoen. En daar gaan we ons aan houden.”

Twijfel

Er waren al boeren die twijfelden over de regeling en banken die geen lening voor de aanpassingen wilden verstrekken, omdat de kans bestaat dat veel boeren de komende jaren hun bedrijf moeten sluiten. Ook de Raad van State heeft de werking van de emissiearme stallen al betwijfeld, net als milieuorganisaties en de Wageningen Universiteit. En vorige week vernietigde de rechter nog drie vergunningen die de provincie aan Brabantse boeren had gegeven.

Daarom maakt de provincie nu pas op de plaats. Het vertrouwen in de techniek is er nog steeds, maar door de ontwikkelingen worden nieuwe aanvragen van boeren die hun stal willen verbouwen niet meer in behandeling genomen. Dat betekent dat er voor deze boeren dus ook geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. Maar aanvragen kunnen dus nog wel ingediend worden.

Het ministerie van LNV zal volgens de provincie duidelijkheid moeten geven over het nut van de stallen. Boerenorganisatie ZLTO gaf aan verbaasd te zijn over het besluit.

