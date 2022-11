Boy wordt burgemeester en gelooft het zelf bijna niet: 'Heel onwerkelijk'

Het is hem gelukt, de 31-jarige Boy Scholtze wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Drimmelen. Donderdagavond kreeg hij het goede nieuws te horen. “Het heeft even op mij in moeten werken. Het is heel onwerkelijk wat er allemaal gaande is, maar ik ben ontzettend blij en vereerd.”

Tom Berkers Geschreven door

De kersverse burgemeester had vrijdagmorgen even wat uit te leggen op zijn huidige werk in Tilburg. Hij is nu nog operationeel manager projectontwikkeling en vastgoedbeheer, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. “Ik was verrast. Ik hoopte dat ik het zou worden, want het is een droom. Als burgemeester kun je echt iets betekenen.”

Het was dan ook een bewuste keuze om te solliciteren op de vacature van de gemeente Drimmelen. Scholtze heeft daar de afgelopen tijd al stiekem aardig wat tijd doorgebracht. “Mijn echtgenoot en ik zijn er al een aantal keer op ‘geheime missie’ gegaan, zoals we dat noemden. Het voelde meteen heel goed. Toen heb ik de gok gewaagd en de brief geschreven.” Uit achttien sollicitaties is Scholtze de gelukkige en mag zich vanaf half december de jongste burgemeester van Nederland noemen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij al aardig wat kennis en ervaring. “Er is geen burgemeestersschool of zoiets, maar ik heb een achtergrond in de bestuurskunde. Daarnaast ben ik tien jaar actief geweest in de lokale politiek en ik heb mezelf goed ingelezen in de stukken die te vinden zijn.”

"Ben benieuwd naar de opdracht die bij de Rode Lantaarn hoort."