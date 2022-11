Bijenkasten van imker gestolen: 'Ik ben in rouw, ik was hier zo trots op'

René van Blaricum bij een van zijn bijenkasten (foto: Imke van de Laar). Op deze plek stonden de bijenkasten (foto: Imke van de Laar). De kast rechts is gestolen (foto: René van Blaricum) Volgende Vorige 1/3 René van Blaricum bij een van zijn bijenkasten (foto: Imke van de Laar).

Verbijsterd is imker René van Blaricum (71). Drie van zijn bijenkasten, inclusief bijenvolken, zijn gestolen uit zijn groentetuin in Berlicum. "Dit moeten kenners zijn geweest. Zonder kennis kun je die kasten niet zomaar ongeschonden meenemen."

In totaal had René 13 kasten in zijn groentetuin staan om te overwinteren. "Ik was er zaterdag om te controleren of alles in orde was en zag ineens die drie lege plekken. Ik stond net als in een tekenfilm aan de grond genageld van ongeloof." Woensdag stonden de kasten er nog.

"Ze hebben ook nog eens de beste kasten uitgezocht."

René houdt al 46 jaar bijen en hij leidt ook toekomstige imkers op. "In al die jaren heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. De dieven hebben zelf materiaal meegenomen om de kasten af te sluiten, want mijn eigen spullen liggen er nog. Dit is doelbewust en met kennis van zaken gebeurd." Wat het allemaal nog opmerkelijker maakt is dat de beste kasten zijn meegenomen. "De zwaarste kasten zijn verdwenen. Dat zijn de kasten met de grootste bijenvolken. Er zit amper nog honing in, dat heb ik al vervangen door suikerwater. Ze hebben dus alle kasten opgetild om de zwaarste eruit te pikken."

Op deze plek stonden de bijenkasten (foto: Imke van de Laar).

Een bijenkast weegt al gauw dertig tot veertig kilo. "Ze moeten daarom zeker met twee mensen zijn geweest want het is vijftig meter lopen naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid." Echt rijk worden de dieven niet van hun buit. "De honing is er al uit. Het zijn wel kasten met twintig ramen, dat is bovengemiddeld veel. Een raam levert tien euro op inclusief bijen. In het voorjaar kun je ze voor vijftig euro per week krijgen als bestuiver van bijvoorbeeld fruitbomen."

"Ik ben in rouw, ik was zo trots op deze volkjes."

Ondertussen heeft de bestolen imker al gezocht op Marktplaats of er bijen en bijenkasten aangeboden worden. "In het najaar valt dat tegen, dan moet ik wachten op de lente. Ik heb wel al gevonden wat een nieuwe bijenkast kost: 230 euro." Waar je boosheid zou verwachten bij de imker overheerst vooral de pijn. "De bijenvolkjes waar zoveel zorg in zat en waar ik trots op was omdat ze zo groot waren geworden, zijn ineens weg. Ze zijn ook nog eens meegenomen door iemand die verstand heeft van bijen. Ik kan er niet bij hoe zo iemand in staat is een ander die de liefde voor bijen deelt, te bestelen."