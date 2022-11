Uitkeringsgerechtigden hielden er een luxe leven op na in Son en Breugel

De politie heeft deze week in Son en Breugel, Eindhoven en Geldrop zes mannen aangehouden op verdenking van witwassen. Ze zijn 30 tot 75 jaar oud. Het draait vooral om de twee inwoners van Son en Breugel: ze krijgen al jaren een bijstandsuitkering, maar bleken toch over veel geld te beschikken. Tijdens het onderzoek werden in diverse huizen in Son en Geldrop grote sommen geld aangetroffen, zo meldt de politie.

Bij het in de gaten houden van de twee verdachten uit Son en Breugel was het opgevallen dat er geregeld voor een van hun huizen een dure auto stond. Een wagen die de verdachten gezien hun op papier legale inkomen niet konden betalen. Grote contante stortingen

Uit onderzoek werd duidelijk dat de auto, net als een eerder gekochte wagen, op naam van familieleden was gezet. Ook werd aan het licht gebracht dat er met regelmaat grote contante stortingen bij geldautomaten werden gedaan. Al met al was het de politie duidelijk geworden dat hier sprake is van een zogeheten schijnconstructie, met als doel andere niet legale inkomsten te verhullen om zo luxe auto’s te aan te schaffen. Dit vermoeden werd bevestigd door de vondst van het contante geld. Er moet nog worden onderzocht hoe de verdachten hieraan zijn gekomen.

Het geld dat in beslag is genomen (foto: politie.nl).

De politie nam behalve de wagen in Son ook een bestelbus en gereedschappen in beslag. Deze werden weggehaald bij de verdachte uit Eindhoven. Arrestanten vrij, maar blijven verdachten

Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten. Het Openbaar Ministerie zal later bepalen wat er met hen moet gaan gebeuren. Het gaat om een 30- en een 33-jarige inwoner uit Son en Breugel. De andere vier aangehouden personen wonen in Eindhoven en in Geldrop en zijn 60 tot 75 jaar. Zij verleenden volgens de politie hand- en spandiensten voor de verdachten uit Son en Breugel.