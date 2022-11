Fem van Empel overtreft zichzelf met Europese titel veldrijden

Hoezo druk van buitenaf? Fem van Empel begon zaterdag juist heel ontspannen aan haar eerste Europees kampioenschap veldrijden bij de elite. De 20-jarige wielrenster uit Sint-Michielsgestel zei dit zondag in de Zuidtribune, het sportprogramma van Omroep Brabant radio. Ze keek nuchter terug op de overtuigende zege die ze boekte.

In de strijd om de wereldbeker was ze tijdens de eerste wedstrijden van dit seizoen al ongenaakbaar. Ook tijdens het EK in de Belgische stad Namen deelde Fem de lakens uit. Zelfs een lekke band vroeg in de race kon haar niet verontrusten. “Nee, ik raakte niet in paniek. Natuurlijk moest ik dat wel zien op te knappen, maar zaak was om snel de leiding te nemen. Ik had er ook gezien het parcours de ruimte voor om de achterstand goed te maken. Bovendien gebeurde het zo vroeg in de wedstrijd dat ik hiervoor tijd genoeg had.”

“Daarna was het wel prettig dat ik anderen kon inhalen. Dat is altijd beter dan ingehaald te worden. Ik heb toen eigenlijk geen problemen meer gehad, hoefde er alleen voor te zorgen dat ik mijn ding kon blijven doen. Kwestie van rustig blijven.”

Fem praat alsof ze al jaren de dienst uitmaakt in het peloton van de vrouwelijke veldrijders. Zover is het (nog) niet, maar haar geldingsdrang dit seizoen is enorm en eigenlijk onvoorstelbaar. Ze had immers zaterdag ‘gewoon’ bij de beloften mee kunnen doen. Die categorie is ze echter nu al ontgroeid.