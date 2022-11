Sanne en Rens leggen uit waarom je wél bij de NS moet komen werken

De NS schroeft nog verder terug doordat het niet genoeg personeel kan vinden. Zelfs kantoorpersoneel wordt tijdelijk ingezet als conducteur, zo werd vorige week bekend. Toch is er wel degelijk een enthousiaste, nieuwe lichting NS’ers te vinden, zoals Rens Althuizen (22) en Sanne Kuijpers (26) uit Helmond. “Veel mensen hebben een verkeerd beeld.”

“Van luisterend oor tot crisismanager”, zo omschrijft een dolenthousiaste Sanne haar baan. Ze raakt niet uitgepraat over haar werk als conducteur. “Het is veel meer dan kaartjes knippen." Machinist Rens: "Elke dag is een belevenis." Sanne geeft een voorbeeld: “Een verdwaald teckeltje liep alleen op het station in Vught. Ik heb het hondje meegenomen in de trein naar Eindhoven. Daar de dierenambulance het hondje met zijn baasje herenigen." Ook zag Sanne laatst nog een meisje huilen in de trein. “Ze had ruzie gehad met haar vriendje. Ik begon met haar te praten en dat luchtte op.” Toch merkt ze veel verschil met 2020, toen ze na haar opleiding zelfstandig als conducteur aan de slag kon. “De diensten worden voller en de pauzes korter. Ook kun je lastiger naar het toilet omdat de volgende trein al voor je klaar staat. Het personeelstekort is goed te merken.” Daarom helpt ze als mentor mee om nieuwe collega’s op te leiden. "Die zijn echt nodig."

Sanne (26) (eigen foto).

Dat blijkt ook uit de cijfers. In juli zochten de spoorwegen in onze provincie totaal 60 conducteurs en 35 machinisten, verdeeld over de standplaatsen Roosendaal, Den Bosch en Eindhoven. Vier maanden later staan in Brabant vacatures open voor 80 conducteurs en 45 machinisten. Ondanks flinke werving neemt het tekort dus toe.

"Weg van het bureau."

Conducteur heeft een verkeerd imago, vindt Sanne. "Suf en saai", hoort ze dan. "Is dat wel leuk?", vragen mensen als ze vertelt dat ze conducteur is. “De afwisseling is echt enorm. Je komt elke dag op zoveel plekken: van Den Helder tot Maastricht. Je ziet al die prachtige landschappen en je komt zoveel verschillende mensen tegen." Voor Sanne een verademing na vijf jaar reisbureau: "Ik wilde achter het bureau vandaan." Rens waarschuwt na twee jaar als machinist dat je ook niet te makkelijk moet denken over het vak. "Het komt je niet aanwaaien. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid over honderden mensen. Ook heb je veel kennis nodig, maar als je eenmaal machinist bent is het prachtige." Nieuwe collega's zijn volgens het jonge duo meer dan welkom. Sanne wordt soms aangesproken door mensen die hebben gesolliciteerd. "Dat mag iedereen doen, dan vertel ik mijn verhalen." En of je leuke collega's krijgt? "Wij zijn heel erg leuk natuurlijk", zegt ze lachend.