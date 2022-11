Bescherming voor boeren bij wie drugslab wordt gevonden: gebakken lucht?

Boeren die ongewild een schuur verhuren aan drugscriminelen. Dat zien we al heel lang in Brabant. Maandag is er iets nieuws ingevoerd in een paar Brabantse gemeenten: een ingewikkelder huurcontract moet voorkomen dat je er in tuint, als boer. Of het gaat werken is de vraag, want een huurcontract met de onderwereld is altijd gebakken lucht. Als je het ingewikkelder maakt, blijft het gebakken lucht, merkte verslaggever Willem-Jan Joachems in nogal wat drugszaken.

Een vriendelijk echtpaar, al veertig jaar getrouwd: ‘goei volk’. Maar dan doemen er financiële problemen op. Een oud-collega wil ze wel uit de brand helpen. Hij wil hun schuur huren, tegen betaling. Dat is niet nodig. Maar een half jaar later zijn de problemen er nog steeds en staat hij wéér aan de deur. Voor 500 euro per maand mag hij de schuur gebruiken. De oud-collega wil er wodka stoken, is zijn verhaal.

Meth en coke

Een stel in Zundert stonk er zo in. Ineens zat er een crystal meth lab in hun schuur. Andere gevallen kwamen in het nieuws in Lepelstraat, Fijnaart en Baarle-Nassau. In de polder tussen Kruisland en Steenbergen dook dit voorjaar nog een cokelab op met tien Colombianen. Die woonden in de loodsen. En vergeet de wiet niet, dat is ook nog steeds goeie handel. Boeren staan er bij en kijken er naar.

Het zijn verhalen die je vaker voorbij hoort komen bij rechtszaken in Brabant, pakweg enkele tientallen keren per jaar. Hoe groot het probleem echt is, weet niemand. Een deel van de boeren zal met de schrik vrijkomen zonder dat ooit iemand er achter komt. Drugslabs komen en gaan en bestaan soms maar heel kort.

'Nette man'

Schuureigenaren, boeren vaak, vertellen na een inval bijna allemaal hetzelfde. Een nette en vriendelijke man in pak kwam langs. Iemand die zocht naar een opslagplaats voor wijn, tenten of een caravan. Het paspoort of identiteitsbewijs leken in orde. Bij het tekenen van een huurcontract werd een paar maanden vooruit betaald: handje contantje vierduizend euro. Werknemers brachten de spullen.

En toen stond er ineens een drugslab, op slinkse wijze, via misleiding. Grijp dan maar eens in als boer. Zelfs Meld Misdaad Anoniem tippen is bloedlink, want de drugscriminelen zullen altijd bij jou uitkomen.

Spook

Die nette man ontkende later alles. Of er was geen bewijs, of hij was spoorloos. Die mensen blijven opvallend vaak buiten schot. Dat is de rol van katvanger: een soort spook dat tussen boven- en onderwereld rondwaart. Want een drugslaborant huurt natuurlijk nooit zelf een schuur of loods.

Als je het contract ingewikkelder maakt -met nog meer kleine lettertjes- verandert dat niet. Voor een foute huurder is zo'n nieuw contract geen probleem. Daarvoor is de business te winstgevend. 'De nette man' moet alleen wat meer vervalsingen fabriceren. Eventueel een nepbedrijf opzetten. Geen cash? Dan komt het via een omwegje van een rekening uit een ver land.

De ZLTO biedt sinds maandag een nieuw model huurcontract aan. Daarin kan afgesproken worden dat de verhuurder altijd binnen kan lopen voor controle. De vraag is of een boer dat wil. Hij zal niet de eerste zijn die een pistool op het hoofd krijgt gezet.

Speuren

Een boer kan geen politieagentje spelen. Dat doen namelijk: politiemensen. Maar ook gemeentelijke boa's en andere toezichthouders. Die moeten ogen, oren en -niet vergeten- neus openhouden in het buitengebied. Rondrijden op de fiets en rondsnuffelen. Een praatje maken en zichtbaar zijn en aantonen dat het foute boel is. Opsporen en verstoren werkt nog altijd beter dan wapperen met een papierwinkel vol kleine lettertjes.

