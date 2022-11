Boeren bij wie drugslab wordt gevonden krijgen meer bescherming

Een helder huurcontract moet voorkomen dat criminelen schuren en stallen op het platteland gaan gebruiken voor drugslabs of hennepkwekerijen. Met een modelcontract wil de overheid iets doen om boeren te beschermen tegen criminele activiteiten. Door het contract worden boeren niet strafrechtelijk vervolgd en hoeft hun bedrijf niet op slot als er iets wordt gevonden.

Het is een groot probleem op het platteland: criminelen die lege schuren en stallen van boeren huren om daar een drugslab of hennepkwekerij beginnen. Op slinkse wijze wordt de boer overgehaald zijn stallen te verhuren. Als er dan een lab of kwekerij wordt ontdekt, zijn de gevolgen voor de boer groot. Ook al weet hij niet altijd wat er in zijn schuur of stal gebeurt.

Op basis van de zogeheten Wet Damocles kan de burgemeester een gebouw en zelfs een heel perceel maanden of zelfs een jaar op slot gooien. Daarmee houdt het niet op voor een boer. Het Openbaar Ministerie gaat vaak ook over tot strafrechtelijke vervolging van de eigenaar als er een drugslab in zijn gebouw wordt ontdekt.

Buiten schot

De gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze willen samen met het Openbaar Ministerie, politie en land- en tuinbouworganisatie ZLTO dit probleem aanpakken. "Met een speciaal huurcontract hopen we criminelen buiten de deur te houden", zegt de Boekelse burgemeester Caroline van den Elsen.

Het huurcontract is opgesteld door de gemeenten en ZLTO. Dit contract moet niet alleen criminelen afschrikken. Als er toch bijvoorbeeld een drugslab wordt gevonden, is de kans groot dat de boer buiten schot blijft.

Geen sluiting

Er worden naast het huurcontract meer eisen gesteld waaraan de boer moet voldoen:

De boer moet de achtergronden van de huurder checken.

De huur mag niet contant betaald worden.

De boer moet altijd toegang hebben tot de verhuurde ruimte.

De boer moet de ruimte vier keer per jaar controleren met foto's als bewijs.

Als er iets mis is, moeten de boer dat verplicht melden.

Het OM wil niet zover gaan dat de boer helemaal niet vervolgd kan worden.