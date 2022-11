Eindhovens Dagblad heeft gehackt Twitteraccount weer terug: 'Was gezellig!'

Het Eindhovens Dagblad heeft weer toegang tot haar eigen Twitterkanaal. Hackers namen het kanaal zondagavond over vlak voor het einde van de wedstrijd Ajax-PSV. De Amsterdammers verloren met 2-1 in eigen huis.

De hackers lieten maandag in een kanaal op berichtendienst Telegram weten dat ze de gegevens hadden overgedragen aan het ED. Ook op Twitter, op het account @ED_Eindhoven, meldden ze dat ze hun laatste tweet hadden verzonden. "Was gezellig!", viel er te lezen.

Uiteindelijk is het account maandagavond rond kwart voor zeven, zo'n 24 uur later, weer in gebruik genomen door het ED. De tweets die de hackers eerder de wereld in stuurden, zijn inmiddels grotendeels verwijderd.

Opgelucht

Hoofdredacteur Joris Roes meldt op de website van het ED dat hij opgelucht is. "Het was voor onze volgers en voor ons erg vervelend. We zijn blij dat het nu opgelost is en we weer nieuws kunnen posten." Het is momenteel niet bekend wie er achter de inbraak zit en Roes zegt 'nul vermoedens' te hebben over wie de daders zijn.

In een statement zeiden de inbrekers dat ze het account 'puur voor de lol' hadden overgenomen. Het kostte naar eigen zeggen 'een paar seconden' om binnen te komen. De onbekenden voegen toe dat ze 'hoogstwaarschijnlijk snel opnieuw via een ander account' verschijnen.

'Like als PSV opgeheven moet worden'

Het account kreeg zondagavond, vlak voor het laatste fluitsignaal van de wedstrijd Ajax-PSV, plots de naam 'AJAX-FANS'. Ook het logo veranderde in dat van de Amsterdamse voetbalclub.

Berichten als 'Like als PSV opgeheven moet worden', verschenen op de Twitter-tijdlijn. Hackers riepen op om te stemmen op politieke partijen als PVV en Forum voor Democratie.

Hoofdredacteur Joris Roes gaf aan dat ze er alles aan deden om het account terug te krijgen maar dat het niet lukte omdat ze geen contact kregen met Twitter.