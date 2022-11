Dode bij Highland Games: organisatie vergat een vergunning te regelen

De organisatie van de Highland Games in Geldrop, waar op 7 augustus een inwoner van Geldrop om het leven kwam, is vergeten een vergunning te regelen voor het evenement. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het slachtoffer, een 65-jarige man, werd geraakt door een zware metalen bal die per ongeluk op een plek over de heg terecht kwam, waar hij net aan het wandelen was.

Bij de gemeente is nooit een vergunning aangevraagd. Er werd vanuit gegaan dat het kasteel in Geldrop, waar de games werden gehouden een permanente evenementenvergunning had, maar dat bleek niet het geval te zijn. De gemeente was alleen via een aankondiging in de krant op de hoogte van de Highland Games.

Het onderzoek is gedaan door het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement uit Rotterdam. De politie onderzoekt nog of er sprake is geweest van een strafbaar feit.

Volgens het onderzoeksbureau is het organiseren van de Highland Games met veel enthousiasme opgepakt, maar is de aandacht vooral uitgegaan naar praktische zaken en niet naar de vraag of er een vergunning aangevraagd moest worden. Volgens het onderzoeksbureau ligt de verantwoordelijkheid van het aanvragen bij de organisatoren van het evenement. Omdat dit niet is gedaan, kon de gemeente haar controlerende rol niet uitoefenen. Wel moet de gemeente duidelijker haar beleid rondom vergunningen uitleggen aan organisatoren van evenementen.

Het slachtoffer was een bezoeker van de naastgelegen siertuin en liep dus niet op het evenemententerrein. Een bezoeker aan de Highland Games verbaasde zich er nog over dat mensen daar liepen. "Achter de heg konden wel mensen wandelen. Aan de onderkant was die open, waardoor we hun voeten zagen en wandelwagens, waar ze mee langsliepen. Daar verbaasden we ons van tevoren over. De jongen die met de bal slingerde was helemaal van slag. Het was geen broekie, maar echt een topper, die eerder ook al aan grote wedstrijden had deelgenomen."

Voorzitter Adri Geerts van de organiserende Stichting Village Marketing Geldrop-Mierlo was zeer geraakt door het ongeluk. "Wij zijn flabbergasted dat zoiets kan gebeuren. Je verwacht het niet, het is de grootste ramp die ons kan overkomen met zijn allen. We zijn er kapot van. Het zijn spelers die internationaal op hoog niveau en met veel ervaring dit spel beoefenen en uiterst ervaren zijn, maar dan kan er kennelijk toch een ongeluk gebeuren."

Kijk hier naar het kogelslingeren. Dit fragment is niet van het ongeluk zelf, maar ter illustratie: