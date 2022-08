Bloemen voor omgekomen Jan na ongeluk Geldrop:'Dit gaan we nooit vergeten'

Op het veld bij Kasteel Geldrop waar zondag de Highland Games met fatale afloop werden gehouden, spelen kinderen. In de bloementuin, waar de 65-jarige Jan dodelijk werd getroffen door een metalen bal, genieten bezoekers van de bloemenpracht en de schaduw van de bomen. Alleen een bankje met een paar bosjes bloemen en een kladblok waarop mensen een boodschap ter nagedachtenis van Jan kunnen schrijven, herinneren aan het bizarre ongeval.

Jos, die even naar de provisorische gedenkplek komt kijken, was er zondag bij: "Ik stond met mijn vrouw naar de Highland Games te kijken, toen het mis ging. De 20-jarige Fries die de metalen bal wierp, een boom van een vent van twee meter zeven, gleed uit. Toen de bal over de heg vloog en er daarna gegil klonk, werd het al snel doodstil, Mensen zijn zich rot geschrokken." Het slachtoffer heeft nog uren op de plek gelegen, vanwege het onderzoek. Jan Verbruggen is coördinator van de zintuigentuin en komt even een persoonlijke boodschap schrijven, ter nagedachtenis van het slachtoffer. "Ik was er zelf zondag gelukkig niet bij", zegt hij, "maar een collega van mij stond een paar meter hier vandaan. Het raakt mensen diep, vooral omdat het een bekende was in Geldrop en ook een man die hier vaak in de tuinen kwam.

"Het is zo, het is gewoon zo, het is niet meer terug te draaien."

De vraag die veel mensen bezighoudt is, hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? " Die vraag zullen we nooit kunnen beantwoorden", zegt Jan Verbruggen. "Het is zo, het is gewoon zo, het is niet meer terug te draaien".

Foto: René van Hoof

Had de bloementuin dan niet afgesloten moeten zijn voor publiek? "Weet je, achteraf hebben wij altijd de meeste wijsheid in pacht. En ik vind het erg moeilijk om daar dan uitspraken over te doen, omdat het vaak neerkomt op een oordeel geven en dat vind ik in deze situatie zo ongepast", aldus Jan.

"Toen hij niet op kwam dagen op het feest, gingen mensen hem bellen."