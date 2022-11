900 Cobra's hadden ramp kunnen veroorzaken: 'Hoort in een bunker te liggen'

"Levensgevaarlijk." Het is het enige juist woord dat explosievendeskundige Ad van Riel kan bedenken bij de vondst van 900 Cobra's in een huis in Veldhoven. Als daar ook maar een enkel vonkje bij was gekomen, waren de gevolgen niet te overzien geweest.

Want de kracht van zo'n illegaal stuk vuurwerk is immens. "Een Cobra 6 met 28 gram flitskruit heeft de kracht van een handgranaat. Ontploft 'ie terwijl je hem vasthebt, dan is je hand weg. En dan moet je blij zijn als het daarbij blijft. Laat staan bij een Cobra 8 of 20, met respectievelijk 100 en 200 gram kruit. Puur dodelijk."

Het nieuws over de gigantische vuurwerkvondst verbaasde Van Riel al niet eens meer. "We horen dit ieder jaar vaker. Maar mensen hebben geen idee hoeveel risico ze nemen. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de omgeving."

En dus had het in Veldhoven een heel stuk slechter af kunnen lopen. "Er had maar een vonkje bij hoeven komen." Wat er dan had kunnen gebeuren, zie je in de animatie hieronder.

Daar komt bij dat er maar weinig voor nodig is om zo'n kamer vol explosieven te veranderen in een rampgebied. "Alles met kruit is bijzonder gevoelig. Voor warmte, wrijving, statische elektriciteit. Dat hoort in bunkers te worden opgeslagen. Alle veiligheidsmaatregelen daar heb je in huis niet. Het tegenovergestelde."

Nu gaat het in dit geval over zwaar, illegaal vuurwerk. Maar ook het scherts- en siervuurwerk dat wél is toegestaan, brengt de nodige risico's met zich mee, vertelt Van Riel. "Veilig vuurwerk bestaat simpelweg niet. Het blijft een explosieve stof. En over het algemeen gebruiken we het als we hebben gedronken en met een peuk in onze mond staan. Een levensgevaarlijke combi."

Als het aan de explosievendeskundige ligt, verdwijnt het consumentenvuurwerk dan ook, en liever vandaag dan morgen. "Een verbod vind ik zo'n zwaar woord. We willen allemaal oud en nieuw vieren. Maar verzin alternatieven. Kom met een professionele vuurwerkshow binnen de gemeente. Of beter: een lasershow. Als je ziet wat we op één avond aan zware metalen de lucht in schieten... Dan moet je het niet eens over CO2 en stikstof hebben."

De 900 Cobra's uit het huis in Veldhoven zijn inmiddels veilig afgevoerd. "Er zijn verschillende methodes om het te vernietigen", legt Van Riel uit. "Meestal wordt er water bijgedaan en gaat het door de shredder. Dan ontstaat er een mix die veilig verbrand kan worden."

