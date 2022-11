Gooien met vuurwerk veroorzaakte de verwoestende brand in een woonwagen

De verwoestende brand in een woonwagen in Eindhoven lijkt te zijn ontstaan door vuurwerk. Online gaat een filmpje rond waarop te zien is dat er twee ‘vuurwerkmatten’ in de woning worden gegooid waarna er brand ontstaat. Anneke Netten en haar moeder lagen op dat moment te slapen en wisten net op tijd uit het raam te springen. “Dit is poging tot moord”, vertelt ze tegen Omroep Brabant.

“Ik heb hier geen woorden voor. Het is verschrikkelijk, we zijn letterlijk en figuurlijk alles kwijt”, vertelt Anneke terwijl ze naar de resten van de woonwagen kijkt. Moeder Marie vult aan: “Ik heb niet eens een foto meer. Alles van mijn kinderen vanaf de geboorte is afgepakt, we zijn alle erfstukken kwijt.”

“Het was een horrorfilm.”

Anneke woont sinds een paar weken terug bij haar moeder nadat ze een andere woning gedwongen moest verlaten. Zondag rond twee uur schrikken ze wakker. “Ik en mijn moeder werden wakker door het rookalarm, we sliepen namelijk nog.” Via een raam aan de achterzijde van de woonwagen weten moeder en dochter uit een raam te springen. “Het was een horrorfilm.” Vanuit een woonwagen ernaast wordt er gefilmd terwijl er vuurwerk in de woonwagen van Marie en Anneke gegooid wordt. “De vriend van het buurmeisje filmt”, verduidelijkt een familielid. “Maar waarvandaan ze gooien weten we niet.” Lachend hoor je hem roepen dat er twee ‘matten’ naar binnen gegooid worden. Niet veel later is er een kleine explosie en staat de vloer in de brand. Daarna rennen een aantal jongens vanuit de naastgelegen woonwagen weg. Opmerkelijk detail: een uur later is ook deze woonwagen verwoest door de brand. In totaal zijn drie woonwagens onbewoonbaar geworden door de vlammenzee.

"Dan was ik echt alles kwijt."