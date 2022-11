Moeder doodgereden Caillou (19): ‘We leven iedere dag in een nachtmerrie’

“Caillou stond volop in het leven, klaar om zijn dromen waar te maken. Ik zou er alles aan doen om zijn stem ooit nog te horen maar dat gaat helaas niet meer.” Die woorden sprak de moeder van de overleden Caillou dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. Haar zoon werd op een vrijdagnacht in september geschept door een dronken automobilist en overleefde de klap niet.

Rochelle Moes Geschreven door

De 21-jarige bestuurder stond dinsdag voor de rechter. Hij reed in de nacht van 3 op 4 september met een noodgang van Deurne naar Eindhoven na een nacht stappen. Op de Noord Brabantlaan in Eindhoven, waar 50 km per uur is toegestaan, reed de man bijna een dubbel zo hoge snelheid. Op dat moment fietste de negentienjarige jongen door rood licht en werd hij geschept. Hij belandde in het ziekenhuis en overleed een week later. Met een rechte rug en zijn armen over elkaar op tafel, enigszins onverschillig, hoorde verdachte Amar D. de feiten aan. Hij kende Caillou maar hoe het ongeluk precies kon gebeuren? Daarover beweerde hij weinig meer te weten. Volgens de verdachte was dat te wijten zijn aan een hersenschudding die hij bij het ongeluk zou hebben opgelopen. Uit onderzoek bleek dat de man kort voor het ongeval zijn telefoon gebruikte, maar dat kon de verdachte zich niet herinneren. Verder reed hij onder invloed van alcohol en cocaïne, maar D. hield vol dat hij alleen eerder op de avond gedronken had. En in plaats van te remmen, gaf hij gas bij op het moment dat hij de fietser bijna schepte. Maar ook dat wist D. niet meer toen de rechter ernaar vroeg.

"We hebben nooit een blijk van waardering gehad. Alsof het leven van Caillou niets waard was."