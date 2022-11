Man (89) met 7 miljoen illegale sigaretten in zijn loods gaat vrijuit

Een 89-jarige man uit Lithoijen is alsnog vrijgesproken voor het bezit van bijna zeven miljoen illegale sigaretten. De partij werd gevonden in een loods die hij verhuurde. De rechtbank in Den Bosch gaf hem daar eerder honderd uur taakstraf voor, maar volgens het hof in Den Bosch kon de man niet weten dat zijn loods daarvoor werd gebruikt.

De douane vond de illegale sigaretten in oktober 2018 in de loods. De man woonde in een omgebouwd deel van het pand en hij verhuurde de andere ruimtes aan verschillende mensen, vaak voor het stallen van caravans en boten.

Volgens de man wist hij niet dat er illegale sigaretten in de dozen zaten en kende hij de mensen die de pallets kwamen afleveren niet. Hij ging hij ervan uit dat zij bij het bedrijf werkten waaraan hij dacht de loods te verhuren. Maar dat bedrijf had nooit een handtekening gezet. Het huurcontract met de 89-jarige man was onder valse naam opgesteld, zo bleek later.

Volgens het gerechtshof was er geen opzet in het spel. De man was weliswaar wat nalatig om de dozen niet te controleren, contant af te rekenen en niet om een identiteitsbewijs te vragen. Maar dat is volgens het hof niet genoeg om hem te veroordelen. De man is daarom vrijgesproken.

