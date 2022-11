Wethouder over asielzoekersbonus: 'Met geld alleen komen we er niet'

In de voormalige hostel StayOkay in Bergen op Zoom worden vanaf komende maand tachtig statuszoekers opgevangen. Het is nog maar de vraag of dat er in de toekomst snel meer zullen worden, want al klinkt 2500 euro vrij te besteden budget per opgevangen persoon als een fijne bonus, wethouder Joey van Aken ziet het niet als extraatje. Hij noemt het bedrag broodnodig, en er moet zelfs veel meer bij.

Als gemeenten vijf jaar lang minimaal honderd extra asielzoekers vrijwillig opvangen, kunnen zij daar vanaf volgend jaar 2500 euro per bed voor krijgen. Die wet presenteerde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) deze week. Als niet genoeg gemeenten op het aanbod ingaan en er dus nog niet genoeg opvangplek is, kan het Rijk gemeenten verplichten om extra mensen op te vangen. Dan maken ze geen aanspraak meer op de bonus. De 2500 euro komt bovenop het geld dat gemeenten sowieso al krijgen voor de opvang. Het geld hoeft dan ook niet besteed te worden aan opvang, maar mag aan andere projecten in de gemeente worden uitgegeven. Wethouder Van Aken vindt het aanbod van het Rijk 'heel nobel, maar het zet geen zoden aan de dijk'. "Ik wil geen Rupsje Nooit Genoeg zijn, maar met geld alleen komen we er niet", zegt hij. "Ik heb meer behoefte aan voldoende instrumenten om de asielcrisis het hoofd te bieden, maar ook de wooncrisis. Want we hebben ook te maken met daklozenopvang en gescheiden ouders die met spoed hun huis uit moeten."

"Ik zie het een beetje als een fooi."

"We hebben daadkracht nodig, duidelijke hulpmiddelen", zegt Van Aken. "Ik zie het een beetje als een fooi. Met dit bedrag hebben we geen extra tandarts, geen dokter, geen extra boa of communicatie-adviseur die we nodig hebben voor deze groep mensen. Dus dat helpt ons niet vooruit." De wethouder zoekt naar een duurzame oplossing voor de periode van zeven tot tien jaar. "Daar is deze incidentele financiële bijdrage niet genoeg voor." "Het is iets wat van bovenaf wordt opgelegd, maar we willen juist vanaf de grond, met de poten in de modder kijken wat het praktische probleem is en hoe we dat toekomstbestendig kunnen oplossen", aldus de wethouder. "En dat gaat niet van vandaag op morgen."