Gevangenis bezorgt geen brieven van Taghi en Mohammed B.

De EBI in Vught heeft meerdere brieven van en naar Ridouan Taghi niet bezorgd. Volgens het OM bestaat er een 'reële mogelijkheid' dat in de brieven geheime boodschappen staan. De extra beveiligde inrichting heeft daarom strengere maatregelen genomen tegen Taghi. Dat meldt EenVandaag.

Mohammed B. en Taghi stuurden elkaar brieven met Koranverzen, waar mogelijk gecodeerde boodschappen in staan. Taghi is het vermeende kopstuk van de Mocromaffia, Mohammed B. is de moordenaar van Theo van Gogh.

Eerder zei minister Franc Weerwind tijdens een debat met de Tweede Kamer dat het sturen en krijgen van brieven niet op voorhand verboden kan worden. Volgens de huidige wet mag dat pas, als is gebleken dat er niet toelaatbare dingen in staan.

Maar de EBI-directeur heeft blijkbaar besloten om zelf in te grijpen en nieuwe brieven te weigeren, concludeert de misdaadverslaggever van EenVandaag. De directeur ziet de brieven als een veiligheidsrisico voor anderen.

Taghi mag nu een brief die hij eind oktober wilde sturen naar B. niet verzenden. Justitie heeft het vermoeden dat hij geheime berichten buiten de EBI probeert te krijgen. Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over een klacht die Taghi heeft ingediend.

Brieven van B. en Gökmen T.

Ook twee brieven die aan Taghi waren gericht, zijn niet bij hem bezorgd. In de uitspraak van de Raad is de lezen dat de uitreiking van twee poststukken, 'afkomstig van twee levenslang gestrafte gedetineerden' is geweigerd.

Volgens de misdaadverslaggever van EenVandaag bevestigen bronnen dat die brieven zijn van B. en Gökmen T., die levenslang vastzit voor de tramaanslag in Utrecht in 2019.

De directeur zou wel aan Taghi hebben laten weten dat hij nieuwe brieven kan versturen aan de twee gevangenen of van hen kan ontvangen. Bij iedere brief wordt een nieuwe beoordeling gemaakt door de EBI-directie.

LEES OOK: Taghi en Mohammed B. mogen elkaar brieven schrijven: 'Verbod onmogelijk'