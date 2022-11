Zo ramt de politie een auto van de weg na een schietpartij in Vught

Een schietpartij in Vught leidde in de zomer van 2021 tot een achtervolging op de A12 bij Zoetermeer. Een botsing zorgde ervoor dat de politie de drie verdachten kon aanhouden. Beelden die de politie nu pas openbaar maakt, laten zien hoe de actie verliep. Na een stopteken ging de bestuurder er met volle vaart vandoor, de politie besloot daarom het voertuig van de weg te rijden.

Het is zaterdagmiddag 31 juli 2021 als een aantal mensen in de Madeliefstraat in Vught ruzie krijgen. Volgens een buurtbewoonster die de politie belt is er door twee groepen naar elkaar geschoten.

Getrokken vuurwapens

Agenten die ter plaatse komen vinden echter niemand meer op straat. Wel vinden ze allemaal bloedsporen op straat, zo is te horen in de video. De verdachten zijn dan al in de auto op weg naar Zoetermeer. Dankzij automatische kentekenplaatherkenning (ANPR) wordt één van de auto’s die betrokken was bij de schietpartij gezien op de A12.

En vanaf daar zijn er beelden vanuit een politiewagen. Omdat de verdachten in de auto gewapend zijn moet de agenten wachten op assistentie. Als de drie verdachten bij Zoetermeer rijden krijgen ze een stopteken. De bestuurder stopt en de politie stapt met getrokken vuurwapens uit de auto. Maar na twintig seconden gaat de Peugeot er toch vandoor en wordt de achtervolging ingezet.

Op snelweg gelegd

Om een gevaarlijke en lange achtervolging te voorkomen besluiten de agenten om hun voertuig ‘als geweldsmiddel’ in te zetten, aldus de politie. Nog geen kilometer verder geeft de politiewagen de Peugeot een klein tikje tegen de achterkant waarna de auto crasht en de verdachten met hun wagen in de vangrail belanden.

“Geramd, geramd, ambulance, allemaal kruizen”, roept een agent terwijl de auto rondtolt op de A12. Daarna staan zeker vijf agenten met getrokken pistolen op de drie verdachten gericht. Ze worden één voor één uit de auto gehaald, op de snelweg gelegd en geboeid.

De drie verdachten zijn een 21-jarige en twee 23-jarige mannen uit Den Haag. Twee van de drie mannen zijn eerst naar het ziekenhuis gebracht en daarna in de cel gezet. Zij waren mogelijk gewond geraakt bij het schietincident in Vught.

Complimenten

Uiteindelijk worden er in de auto meerdere vuurwapens gevonden. Tegen de drie mannen is voor een vijftal zaken proces-verbaal opgemaakt: Doodslag/moord, zware mishandeling, eenvoudige mishandeling, bedreiging en het bezit van vuurwapens.

De politieactie levert online honderden positieve reacties op. “Eindelijk, niet aarzelen maar gelijk uitschakelen. Hopelijk gaat er een signaal uit naar alle andere idioten op de weg die weigeren te stoppen. Netjes gedaan mensen mijn complimenten”, reageert iemand onder de video. Een ander: “Zo'n actie zie je zelden zo snel en perfect uitgevoerd. Als je dit niet direct doet, rij je net zo makkelijk nog een half uur achter de feiten aan.”

Bekijk hier de beelden: