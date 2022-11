Oudste boerderijautomaat van Uden verkoopt even geen eieren door vogelgriep

Het is normaal een komen en gaan van klanten bij de boerderijautomaat van Stipkip in Uden. Maar de klanten die veelal met een eierendoos naar het pluimveebedrijf komen, vangen bot. Vanwege vogelgriep in de regio is de automaat vanaf donderdag minstens vier weken gesloten.

Gelukkig is Stipkip zelf niet getroffen door de ziekte. "Maar wij houden ons aan de regels" zegt eigenaar Bart van Stiphout. En die schrijven voor dat de verkoop van eieren verboden is binnen een straal van tien kilometer van de plek waar vogelgriep is uitgebroken. Stipkip had de sluiting van de boerderijautomaat bekendgemaakt op Facebook. Maar lang niet iedereen volgt dat sociale kanaal, dus komen de hele dag door toch klanten voor niets naar de automaat. "Geen eieren? Dat wist ik niet. Dan maar even geen eieren", zegt een klant. Bijna iedereen heeft begrip voor de maatregel.

De automaat is dicht.