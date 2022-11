Zeven jaar na onderwereldontvoering moet drietal tóch voor de rechter komen

Bijna zeven jaar na de geruchtmakende ontvoering van Gino en Rien in Breda, moeten drie mannen alsnog voor de rechter verschijnen. Het drietal, afkomstig uit Chaam en Breda, werd kort na de ontvoering al aangehouden, maar kwam niet veel later weer vrij.

Waarom het zo lang heeft geduurd tot de rechtszaak van start gaat, blijft een raadsel. Zo is onduidelijk of er in de tussentijd nog extra bewijs tegen de mannen is verzameld. Volgens het OM in Breda zouden er nog meer verdachten zijn, zo meldt BN DeStem. Of zij ook worden opgeroepen in de zaak, is nog niet bekend.

Voor de zaak moeten we terug naar 29 december 2015. Die dagen werden de achterneven Gino en Rien (destijds 18 en 42) ontvoerd in het autobedrijf van Gino's opa. Vervolgens werden ze vastgehouden in een loods in Ulicoten. Dat gebeurde allemaal door een paar mannen die verkleed waren als politieagenten.

Mislukte drugsdeal

Even later bleek dat de daders 90.000 euro losgeld eisten van de familie. Volgens de recherche zou het duo zijn ontvoerd na een mislukte hennepdeal. De opa van Gino was een bekende van de politie en werd eerder al eens veroordeeld voor drugshandel.

Een paar dagen later, op nieuwjaarsdag, wisten Gino en Rien te ontsnappen. Ze waren ongedeerd. Een maand later werden twee mannen uit Sint-Willebrord en Chaam aangehouden, maar zij kwamen dus al snel weer op vrije voeten. Even later gebeurde hetzelfde met nog eens vier verdachten. Daarna werd het stil in de zaak.

Nu start het OM tegen drie van hen dus alsnog een zaak. Het gaat om A.B. (57) uit Chaam en K.C. en A.T. (beiden 44) uit Breda. Volgens de krant is de advocaat van de verdachten verrast door de ontwikkelingen. Het verbaast hem dat de zaak jarenlang op de plank heeft gelegen en nu plots wordt voortgezet.

Op de beelden hieronder is te zien hoe Gino en Rien eind 2015 werden ontvoerd.