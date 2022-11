Vrachtwagenchauffeurs opgelet, op deze plekken is 't viaduct écht te laag

Alweer zat er een vrachtwagen klem onder een viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Een berucht viaduct, want dat gebeurde al tientallen keren meer. Brabant telt meer plekken waar vrachtwagenchauffeurs zich verkijken op de hoogte. Een overzicht waar het oppassen geblazen is als je een echte trucker bent.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Paardenbak zonder dak

Een vrachtwagen die normaal paarden vervoert, reed zich vast onder een viaduct in Maarheeze waar de A2 over de Stationsstraat loopt. Door de botsing verloor de chauffeur het complete dak van zijn vrachtwagen. Paarden zaten deze keer gelukkig niet in de wagen.

Foto: SQ Vision

Huurwagen in de prak

Deze bestuurder huurde een kleine vrachtwagen maar zat even niet op te letten. Hij reed de huurwagen total loss in een tunneltje onder een viaduct van de A59 bij Waspik. De cabine paste nog wel door de tunnel, maar de laadbak niet. Het dak werd van de laadbak gerukt en bleef hangen aan de reling. Het bordje met daarop de maximale hoogte van 2,20 meter had de chauffeur gemist.

Foto: SQ Vision

Prijsschieten in Hank

Waalwijk is niet de enige plek waar chauffeurs geregeld hun dak verliezen. Ook in Hank is het vaker prijs bij een viaduct op de Kurenpolderweg. Aan het begin van de straat stond wel een waarschuwingsbordje en ook een stalen balk boven de weg moest de chauffeur waarschuwen. De vrouw probeerde nog te remmen maar het dak ging er volledig af. De vrouw liep letsel op aan haar hoofd. Eerder reed ook een vrachtwagen die tachtig centimeter te hoog was tegen hetzelfde viaduct in Hank. Door de klap viel de vrachtwagen, geladen met diervoeder, om. De chauffeur raakte lichtgewond.

Foto: SQ Vision

Vrachtwagen vast, brug eruit

Aan het Halve Zolenpad in Drunen kwam een vrachtwagen vast te zitten onder een fietsbrug. De schade bleek zo groot dat de complete brug verwijderd moest worden. Vermoedelijk was de vrachtwagenchauffeur onderweg naar een kippenboer om daar kippen te gaan laden, maar zover kwam het dus niet. Bij de brug staan verschillende borden die waarschuwen voor een maximale hoogte van 3,6 meter, maar de chauffeur gaf aan dat hij zijn navigatiesysteem volgde. De vrachtwagen kwam volledig vast te zitten en kon er met geen mogelijkheid meer onderuit. Dus werd de complete brug verwijderd.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision