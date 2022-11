112-nieuws: overval op Albert Heijn • auto over de kop in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

08.50 Auto over de kop in Eindhoven Op de Insulindelaan in Eindhoven is een auto over de kop geslagen. De automobilist wilde van rijbaan wisselen, maar zou daarbij de verhoogde rijbaanscheiding over het hoofd hebben gezien. De auto werd toen gelanceerd en belandde ondersteboven op de weg. Hulpverleners hebben de bestuurder bevrijd. Volgens een 112-correspondent raakte de bestuurder lichtgewond. Foto: SQ Vision.

08.33 Overval op Albert Heijn Op de Albert Heijn aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch is vrijdagochtend een overval gepleegd. De dader is daarna op de vlucht geslagen en wordt nog gezocht. De politie is aanwezig en doet onderzoek.

02.58 Automobilist gewond na crash in Breda Een automobilist is donderdagnacht gewond geraakt bij een politieachtervolging door Breda. De bestuurder negeerde een stopteken dat hij kreeg van de agenten - die reden in een onopvallende politieauto - en ging ervandoor. Op de Rithsestraat crashte de bestuurder met de auto. De auto vatte vlam. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Het is de politie nog onduidelijk waarom de automobilist niet wilde stoppen. LEES OOK: Automobilist crasht na politieachtervolging door Breda, auto vat vlam

23.46 Vluchtende automobilist ramt huis Een automobilist is donderdagavond met zijn auto tegen de gevel van een huis gebotst aan de Bisschopsmolen in Eindhoven. Dit gebeurde na een politieachtervolging. De bestuurder probeerde volgens een 112-correspondent tijdens zijn vlucht een stuk met zijn auto over het voetpad te rijden. "Het ging mis toen hij tussen de gevels van de huizen en twee geparkeerde auto's door probeerde te rijden." Het huis is flink beschadigd. "De muur moest gestut worden." LEES OOK: Automobilist vlucht voor politie en ramt huis: 'Muur moet gestut worden'\