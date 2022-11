Automobilist crasht na politieachtervolging door Breda, auto vat vlam

Een automobilist is donderdagnacht gewond geraakt bij een politieachtervolging door Breda. De bestuurder negeerde rond twee uur een stopteken dat hij kreeg van de agenten - die reden in een onopvallende politieauto - en ging ervandoor.

Op de Rithsestraat crashte de bestuurder met de auto. De auto vatte vlam. De achtervolging, op hoge snelheid, duurde slechts enkele minuten.

Tijdens de achtervolging stopte de automobilist even om een bijrijder te laten uitstappen. Agenten hebben deze bijrijder even aangesproken, maar deze is volgens de politie geen verdachte.

Ziekenhuis

De bestuurder raakte gewond aan zijn rug en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. "De man is verdachte en zal na behandeling aan zijn verwondingen gehoord worden en mogelijk worden aangehouden."

De politie zou de bestuurder, die een alcoholtest weigerde, hebben willen aanhouden omdat het omdat ze vermoedden dat er met de auto drugs werd vervoerd.

Nader onderzoek

De brandweer werd ingeschakeld om de brandende auto te blussen. Het autowrak is meegenomen voor nader onderzoek.

Er is nog niet bekendgemaakt of er drugs is gevonbden in de auto.