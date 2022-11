Bart zag crash auto in Breda: 'Die heeft bocht niet in de gaten, zag ik al'

"Dit zal vast een gevaarlijk iemand zijn", dacht Bart toen hij donderdagnacht vanuit zijn huis een automobilist achtervolgd zag worden door 'tien politieauto's'. Korte tijd later crashte de achtervolgde auto op de Rithsestraat in Breda en vatte het vlam.

"Ik werd rond twee uur 's nachts wakker", vertelde Bart vrijdagochtend. "Toen hoorde ik heel veel politieauto's deze kant op rijden, met loeiende sirenes. Ik hoorde ook een heel hard rijdende auto, het zou zomaar 150 kilometer per uur kunnen zijn geweest. Ik sprong uit mijn bed, keek uit het raam en zag de zwaailichten vanuit de verte deze kant opkomen."

Bart vreesde al dat het fout zou gaan: "Ik dacht: daar is een bocht. Dat heeft die bestuurder vast niet in de gaten! Ik liep snel naar de andere kant van het huis. Daar heb ik weer uit het raam gekeken en toen hoorde ik de crash. Vervolgens vatte de achtervolgde auto vlam."

Rijbewijs ingevorderd

In de auto zat een 23-jarige man uit Etten-Leur. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, aangehouden en verhoord. Een surveillerende agent was rond kwart over twaalf achter de automobilist aangegaan, omdat hij wist dat het rijbewijs van deze bestuurder was ingevorderd. Ook zit deze automobilist geregeld dronken achter het stuur.

Toen de agent de luxe auto zag wegrijden vanaf de Ginnekenmarkt ging hij er achteraan en gaf hij de bestuurder een stopteken. Ook deed hij de blauwe lichten van zijn onopvallende politieauto aan. Maar in plaats van te stoppen gaf de man uit Etten-Leur gas.

Hij ging er op hoge snelheid vandoor. Daarop ontstond de achtervolging. Die vond plaats met zulke hoge snelheden dat de politieagent moeite had de man uit Etten-Leur bij te houden.

Noodstop

Op een gegeven moment zag de agent een passagier uit de auto stappen. Vervolgens ging de automobilist er weer op hoge snelheid vandoor. Op de Rithsestraat ging het uiteindelijk mis. De auto schoot uit de bocht, raakte een hek en eindigde tegen een boom. De agent moest een noodstop maken. Die kwam met de onopvallende politieauto tegen een berg zand tot stilstand.

De bestuurder van de auto bleek inderdaad de man te zijn die de agent verwacht had. De automobilist was versuft en werd uit de auto gehaald. Op dat moment vatte die auto vlam. Ook de politieauto liep bij deze brand schade op.

"Het was echt een heel gekke achtervolging", blikt buurtbewoner Bart terug. "In eerste instantie dacht ik: misschien is dit een crimineel. Anders ga je niet met zoveel auto's achter iemand aan, het was echt een flinke bezetting."

Ontplofte banden

Van achter het raam zag Bart de luxe auto in vlammen opgaan. "Ik hoorde ook klappen, waarschijnlijk van ontplofte banden. De rook die vrijkwam bij de brand was heel dik en trok over mijn huis. Je kon die lucht goed ruiken in de slaapkamer."

Hij zag hoe de man uit Etten-Leur door de politie uit de auto werd gehaald. "Hij werd meegenomen naar een ambulance. Want die kwam ook nog aan, evenals een brandweerwagen en een sleepauto. Het was een hele entourage. De man protesteerde niet. Hij is strompelend naar de ambulance gegaan, waar hij een check-up kreeg. Toen ik hem zag, dacht ik: nou, voor hem hoef ik niet bang te zijn."

